شكرا لقرائتكم صور.. منافس الزمالك في برج العرب وجمهوره فى التوك توك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خاص نصر حسين داي الجزائري، مساء اليوم الثلاثاء، مرانه الأخير علي ملعب برج العرب، استعدادا لمواجهة الزمالك، مساء غدا الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية في المجموعة الرابعة التي تضم إلي جانبهما كلا من جورماهيا الكيني وبترو أتلتيكو الأنجولي.
بينما وصل عددا من جمهور الفريق الجزائري للقاهرة من أجل دعمه في مواجهة الزمالك وحرص بعض جمهور نصر حسين داي علي زيارة الأهرامات والتقاط الصور التذكارية قبل مساندة الفريق في مواجهة أبناء ميت عقبة.
ويمتلك نصر حسين داي ثلاث نقاط من الفوز علي بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الأولي بينما يتذيل الزمالك تلك المجموعة بعد الخسارة في نفس الجولة من جورماهيا الكيني.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. منافس الزمالك في برج العرب وجمهوره فى التوك توك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.