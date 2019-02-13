شكرا لقرائتكم مجموعة الأهلي.. شبيبة الساورة يشعل المنافسة بالفوز على فيتا كلوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشعل شبيبة الساورة الجزائري المجموعة الرابعة فى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على ضيفع فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون رد فى الجولة الرابعة. هدف المباراة الوحيد احرزه اللاعب زيرى عمار فى الدقيقة 78. بتلك النتيجة ارتفع رصيد شبيبة الساورة إلى 5 نقاط فى المركز الثالث بالمجموعة، بينما توقف رصيد فيتا كلوب عند 4 نقاط فى المركز الأخير. ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 7 نقاط، على الرغم من الخسارة أمام سيمبا التنزاني 1-0 اليوم، فيما يحتل سيميا المركز الثاني برصيد 6 نقاط. وسيحل الأهلي ضيفا على فيتا كلوب فى الجولة المقبلة، فيما سيستضيف شبيبة الساورة منافسه سيمبا. وفى المجموعة الأولى فقد الوداد المغربي نقطتين غاليتين بالتعادل أمام ضيفه لوبي ستارز بدون أهداف.

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