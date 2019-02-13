رضوان رئيسا لقطاع الناشئين بالمقاولون

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جدة - عمرو شويل عقد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون والمشرف علي الكرة بالنادي اجتماع مع محمد رضوان بعد الاستقرار رسميا على توليه رئاسة قطاع الناشئين بالنادي.

وعقد المهندس محسن صلاح جلسة مع المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الادارة والمشرف على الكرة لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بقطاع كرة القدم عموما وقطاع الناشئين على وجه الخصوص وتم التوصل الى قرارين الاول بتعيين رضوان والثاني تعيين كابتن رفعت رجب ريعو الذي كان يتولى رئاسة القطاع تعيينه مستشارا لمجلس الادارة لشئون كرة القدم.

واكد المهندس محمد عادل فتحي ان مجلس الادارة يقدر دور ريعو الفترة الماضية في قطاع الناشئين موجها له التحية على ما بذله من جهد وسيفيد النادي في منصبه الجديد كمستشار لمجلس الادارة.

واكد فتحي ان محمد رضوان ابن من ابناء المقاولون وليس غريبا على قطاع الناشئين مشيرا الى ثقة المجلس في قدرته على قيادة القطاع بنجاح وتقديم مواهب تفيد الفريق الاول والكرة المصرية وانه يمتلك من الان كافة الصلاحيات لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات ورؤية فنية للنهوض بقطاع الناشئين بالمقاولون وان مجلس الادارة يقدم كل الدعم له.

وقرر المجلس ايضا الاستغناء عن عدد من المدربين والاداريين في اطار اعادة الهيكلة في القطاع.