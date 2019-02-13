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شكرا لقرائتكم الحسم فى الإياب.. روما يفوز على بورتو 2-1 فى ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حقق روما الإيطالى فوزا غاليا على بورتو البرتغالى بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "الأولمبيكو" فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.
هدفا روما سجلهما اللاعب نيكولا زانيولى فى الدقيقتين 70 و76، فيما سجل أدريان لوبيز هدف بورتو الوحيد فى الدقيقة 79.
وسيقام لقاء العودة فى العاصمة البرتغالية لشبونة يوم 6 مارس المقبل، ويكفي بورتو الفوز بهدف نظيف للتأهل للدور المقبل.
بورتو وروما
دقيقة حداد على روح سالا
دى روسى وسط لاعبى بورتو
زانيولو
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