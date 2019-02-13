شكرا لقرائتكم آل الشيخ يعلن عن إنشاء أكاديمية رياضية بمعاونة جيسوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عن إنشاء أكاديمية خيرية لكرة القدم من حسابه الخاص لاكتشاف المواهب، على أن يكون مقرها العاصمة الرياض.

وكشف آل الشيخ في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوم الثلاثاء، بأن البرتغالي جيسوس، المدرب السابق للهلال، أبدى ترحيبه بالفكرة، وقال: سيضع جيسوس يده بيدي للإستفادة من إنشاء هذه الأكاديمية، والتي تأت إنطلاقا من واجبي تجاه الوطن الذي قدم لي الكثير.

وأضاف: اخترت العاصمة الرياض موقعا للأكاديمية، بمساحة تتجاوز 100 ألف متر مربع، وسأتقدم لأخذ الرخص اللازمة من الأمير عبدالعزيز بن تركي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، واستكمال الإجراءات من الجهات المعنية.

وواصل: لدى جيسوس بصمة واضحة في ثلاث أكاديميات بالبرتغال وأوروبا وسيكون هناك مدربين عالميين آخرين، وسنستعين بأحدث طرق التدريب وتقنياته الفنية، وستكون الأكاديمية مجانا للسعوديين ومواليد المملكة والمقييمن فيها.

وتواجد جيسوس في ملعب مباراة الهلال والقادسية، يوم الثلاثاء، وحضر اللقاء الذي كسبه الهلال بأربعة أهداف لهدف، ضمن منافسات الأسبوع 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.