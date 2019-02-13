شكرا لقرائتكم الجناح الأيمن مفتاح تفوق النصر على الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صنعت شخصية النصر الفارق في مواجهته أمام الأهلي التي كسبها بهدفين مقابل هدف، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح لاعبو النصر في السيطرة على خط الوسط ومجريات اللقاء، وخسروا الاستحواذ بنسبة ضئيلة لا تتجاوز الخمسة في المئة، وكان جناح النصر الأيمن القوة الأبرز في المنظومة الهجومية بعدما ساهم في 43% من هجمات النصر، ووصلت دقة تمريرات النصر إلى 79% "339 تمريرة"، وتميز الفريق بتمريراته وسط الملعب.

وصل مجموع تسديدات لاعبي النصر إلى 10، 3 منها داخل المرمى ومثلها خارجها، بينما خسر الكرة 127 مرة، ونجح في استعادتها 61 مرة، وقطع اللاعبون الكرة 13 مرة.

وبرزت قوة الأهلي في الطرف الأيسر بنسبة بلغت 45%، وعانى الأهلي من قوة دفاع النصر والتمركز الصحيح للمنافس إلى جانب الانضباط، وسدد لاعبو الأهلي 17 مرة، 4 منها على المرمى و 9 خارجها.

بلغ مجموع تمريرات لاعبي الأهلي 391 بدقة 82%، وخسر الفريق الكرة 120 مرة، ونجح في استعادتها 61 مرة، وقطع لاعبو الأهلي الكرة 21 مرة.