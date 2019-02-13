شكرا لقرائتكم مارسيلو: زيدان صدم اللاعبين.. وحزين لخروج رونالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف الدولي البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، رحيل الفرنسي زين الدين زيدان عن نادي العاصمة الإسبانية في الصيف الماضي بالصدمة، لاسيما أن اللاعبين لم يتوقعوا خروج زيدان بعد الإنجازات التي حققها الفريق.

وقال مارسيلو (30 عاما) في مقابلة مع قناة "Esporte Interativo": زيدان المدرب الوحيد الذي جعلني أقدم كل شيء على أرض الملعب، وطورني كلاعب كرة قدم، ورحيله كان غريبا على جميع اللاعبين، لأن كل شيء كان رائعا معه، ورحيله بمثابة صدمة، جمعتنا علاقة رائعة، وكان مهتما بي ودافع عني.

وأضاف: فعلت كل شيء من أجله، لأنه كان محترفا وركضت وحاربت معه، لاسيما وأننا لعبنا معا، لذلك أعطيت كل شيء لزيدان.

وكشف الظهير الأيسر عن أنه شعر بحزن شديد عقب انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي في الانتقالات الصيفية الماضية، موضحا: كانت لدي علاقة مميزة مع رونالدو وعائلته وصديقته، لعبنا 9 سنوات معا ومن الطبيعي أن أحزن، وحزنت جدا أيضا بعد رحيل الحارس كيكو كاسيلا لأنه كان يجلس بجاني في غرفة الملابس.

وبخصوص علاقته التي تجمعه بالويلزي غاريث بيل، ذكر: بيل لا يتحدث الإسبانية، يجيد الإنجليزية فقط، نتحدث بالإيماءات ونقول مرحبا فقط.

وشدد مارسيلو عن أنه لا يرغب بالرحيل عن ريال مدريد في المستقبل، وزاد: فكرة الخروج من ريال مدريد لم تخطر ببالي، ولا يوجد سبب للرحيل، وأثق في قدراتي وامكاناتي مع الفريق، لكن اذا جاء اليوم الذي لا يريدني فيه ريال مدريد، فإنني سأرحل.. وسأكون حزينا بلا شك.