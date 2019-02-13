سليماني يقود فنربغشة إلى فوز صعب على زينيت في يوروبا ليغ

اسماء السيد - قاد المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني فريقه فنربغشة التركي إلى فوز صعب على ضيفه زينيت سان بطرسبورغ الروسي 1-صفر الثلاثاء في اسطنبول في ذهاب دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم.

وسجل سليماني المعار من ليستر سيتي الانكليزي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21 بتسديدة بيمناه إثر تمريرة من الدولي النيجيري فيكتور موزيس المعار من تشلسي الإنكليزي.

وأهدر السلوفاكي روبرت ماك ركلة جزاء للفريق الروسي في الدقيقة 44.

وتقام مباراة الإياب الخميس المقبل في سان بطرسبورغ.

وهي المرة الثالثة تواليا التي يقع فيها فنربغشة في مواجهة فريق روسي في الدور الثاني للمسابقة بعد الأولى موسم 2015-2016 عندما خرج على يد لوكوموتيف موسكو (2-صفر، 1-1) و2016-2017 عندما أقصي على يد كراسنودار (1-صفر، 1-1).

يذكر أن زينيت لم يلعب منذ 13 كانون الثاني/ديسمبر الماضي ومباراته أمام سبارتا براغ التشيكي صفر-2 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمسابقة القارية، وذلك بسبب توقف الدوري الروسي الذي سيستأنف منافساته في الثالث من آذار/مارس المقبل.

في المقابل، يحتل فنربغشة المركز الرابع عشر في الدوري التركي.

وأقيمت المباراة الثلاثاء لكون غلطة سراي، القطب الآخر لاسطنبول، يلعب الخميس مع ضيفه بنفيكا البرتغالي. وتقام بقية مباريات ذهاب دور الـ32 من المسابقة الأوروبية الخميس

شاهد هدف إسلام سليماني: