شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات لإعلامى رياضى يسعى لمجد شخصى بإشعال الفتنة بين الأندية واتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى بعض الإعلاميين الرياضيين إلى إشعال الفتنة بين الأندية المصرية واتحاد كرة القدم برئاسة هانى أبو ريدة، رغم كل الجهود المبذولة لاحتواء الأزمة التى ظهرت مؤخرا على خلفية التعديلات فى جدول مباريات الدوري المصرى.

وقاد إعلامى يقدم برنامجا فى إحدى القنوات الخاصة حملة متعمدة لإشعال الأزمة من جديد بين اتحاد الكرة والأندية، من أجل كسب بعض المشاهدات لدى جماهير الكرة ، متجاهلًا نجاح الاتحاد فى حسم الأزمة.

وقال خبراء رياضيون إن أمثال هذا الإعلامى يبحثون عن مصالح ضيقة ومجد شخصى على حساب القضايا الوطنية والمصلحة العامة للكرة المصرية، التى تستعد لتنظيم حدث رياضى كبير بقيمة كأس الأمم الأفريقية 2019، وهو ما يستدعى تضافر كل الجهود لإنجاح هذا الحدث الكروى الذى سيكون خير حافز للرياضة المصرية.