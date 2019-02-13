شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. السويس تستقبل كأس الأمم الإفريقية باللون الأزرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، تعليماته لرؤساء أحياء المدينه بأعادة اللون الازرق لجميع الطرق والأرصفة خاصه في نطاق حي السويس استعدادا" لاستقبال إحدي مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر في يونيو القادم. وبدأت بالفعل أعمال طلاء شوارع حي السويس في الطرق المؤدية من و إلي استاد السويس الجديد و الفنادق المجاورة له. يأتي ذلك بالتوازي مع أعمال تطوير استاد السويس الجديد الذي أغلق أبوابه حتي اول مايو القادم لتنفيذ أعمال الصيانه ورفع الكفاءة اللازمه قبل موعد البطولة









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