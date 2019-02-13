شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أستقبال السفير المصرى بالسعودية لبعثة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص ناصر حمدى السفير المصرى بالمملكة العربية السعودية على استقبال بعثة فريق الاتحاد السكندرى خلال تواجدهم بمدينة الرياض اليوم الثلاثاء، ويتواجد زعيم الثغر استعداد لمباراة الذهاب أمام الهلال السعودى والمقرر لها السبت المقبل على استاد جامعه الملك سعود بالرياض فى دور الـ 8 للبطوله العربيه كأس زايد.

وكانت بعثه الفريق برئاسه محمد مصيلحى قد أدت مناسك العمرة بمكه المكرمة فور وصولها المملكة العربية السعودية وسط حالة من التفاؤل الكبير خاصة بعد انتعاش الحالة المعنوية لجميع افراد البعثة عقب الفوز الذى حققه الفريق على وادى دجلة فى الجولة الـ 22 من فعاليات الدورى الممتاز.



بعثة الاتحاد السكندرى بمنزل السفير السعودى (1)



بعثة الاتحاد السكندرى بمنزل السفير السعودى (2)



بعثة الاتحاد السكندرى بمنزل السفير السعودى (3)