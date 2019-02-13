شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. منافس الزمالك يخوض مرانه الأخير فى برج العرب وجمهوره فى الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاص نصر حسين داي الجزائري، مساء اليوم الثلاثاء، مرانه الأخير علي ملعب برج العرب، استعدادا لمواجهة الزمالك، مساء غدا الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية في المجموعة الرابعة التي تضم إلي جانبهما كلا من جورماهيا الكيني وبترو أتلتيكو الأنجولي.

بينما وصل عددا من جمهور الفريق الجزائري للقاهرة من أجل دعمه في مواجهة الزمالك وحرص بعض جمهور نصر حسين داي علي زيارة الأهرامات والتقاط الصور التذكارية قبل مساندة الفريق في مواجهة أبناء ميت عقبة.

ويمتلك نصر حسين داي ثلاث نقاط من الفوز علي بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الأولي بينما يتذيل الزمالك تلك المجموعة بعد الخسارة في نفس الجولة من جورماهيا الكيني.