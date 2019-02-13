شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 12 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12 / 2 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها اتحاد الكرة يحسم الجدل: لا نية إطلاقا لإلغاء الدورى أو الكأس

فيديو.. الأهلى يخسر أمام سيمبا بهدف فى دورى أبطال أفريقيا

خسر النادى الأهلى أمام سيمبا بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا فى اللقاء المقام بدار السلام بتنزانيا.

الجبلاية الحاسم: مواجهة الأهلى وبيراميدز فى الكأس 28 فبراير

أكد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن غالبية أعضاء المجلس برئاسة هانى أبوريدة لم يكن لديهم علم بالمواعيد الجديدة التى حددتها لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين بشأن مواعيد مباريات دور الستة عشرة لمسابقة كأس مصر.

اتحاد الكرة يحسم الجدل: لا نية إطلاقا لإلغاء الدورى أو الكأس

أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه لا صحة مطلقًا فيما تردد فى ألفترة الأخيرة عن إلغاء الدورى والكأس، مؤكدين أن المسابقتين سيقامان فى موعدهما طبقًا للجدول المعد من لجنة المسابقات بالجبلاية .

بيراميدز يعلن ترحيبه بتعديل الجبلاية لمواعيد مسابقتى الدورى والكأس

أعلنت إدارة نادى بيراميدز ترحيبها بتعديلات اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبو ريدة ولجنة المسابقات والخاصة بمواعيد مسابقتى كأس مصر والدورى الممتاز، حيث تكفلت التعديلات الجديدة بتأجيل مباراة الأهلى وبيراميدز فى مسابقة الدورى الممتاز

أبو ريدة: لا نملك رفاهية الوقت فى موسم استثنائى

أكد المهندس هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة المسابقات أصدرت مواعيد مؤجلات الدورى والكأس عقب عدة جلسات لرئيسها وأعضائها، خرجوا بعدها بأفضل المواعيد طبقا للمدد المتبقية من الآن، حتى نهاية الموسم، الذى يتخلله تنظيم مصر لأمم أفريقيا، مشيرًا إلى أن اللجنة وطبقًا لقواعد العمل فرغت المساحات الزمنية لتضع معيار تكافؤ ألفرص ميزانا لمواعيد المؤجلات.

الزمالك "أبيض" وبطل الجزائر بالزى الأصفر فى مواجهة الكونفدرالية

انتهى الاجتماع ألفنى لمباراة الزمالك ونصر حسين دأى الجزائرى، المقررة فى التاسعة من مساء غدٍ الأربعاء، وستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع؛ حيث يسعى الأبيض لتحقيق أول فوز له فى المجموعة.

أكد يوسف أوباما، لاعب فريق الزمالك، أن زملاءه بألفريق تجأوزوا الهزيمة التى تعرضوا لها فى مباراة جورماهيا بنتيجة 4/2 بالجولة الأولى لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية.

شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12 / 2 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يخسر أمام سيمبا بهدف فى دورى أبطال أفريقيا

فيديو.. الأهلى يخسر أمام سيمبا بهدف فى دورى أبطال أفريقيا

خسر النادى الأهلى أمام سيمبا بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا فى اللقاء المقام بدار السلام بتنزانيا.

الجبلاية الحاسم: مواجهة الأهلى وبيراميدز فى الكأس 28 فبراير

أكد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن غالبية أعضاء المجلس برئاسة هانى أبوريدة لم يكن لديهم علم بالمواعيد الجديدة التى حددتها لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين بشأن مواعيد مباريات دور الستة عشرة لمسابقة كأس مصر.

اتحاد الكرة يحسم الجدل: لا نية إطلاقا لإلغاء الدورى أو الكأس

أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه لا صحة مطلقًا فيما تردد فى ألفترة الأخيرة عن إلغاء الدورى والكأس، مؤكدين أن المسابقتين سيقامان فى موعدهما طبقًا للجدول المعد من لجنة المسابقات بالجبلاية .

بيراميدز يعلن ترحيبه بتعديل الجبلاية لمواعيد مسابقتى الدورى والكأس

أعلنت إدارة نادى بيراميدز ترحيبها بتعديلات اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبو ريدة ولجنة المسابقات والخاصة بمواعيد مسابقتى كأس مصر والدورى الممتاز، حيث تكفلت التعديلات الجديدة بتأجيل مباراة الأهلى وبيراميدز فى مسابقة الدورى الممتاز

وزير الرياضة يشهد الإعلان عن استضافة المعرض الدولى الخامس للياقة البدنية

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر للمعرض الدولى الخامس للرياضة واللياقة البدنية والصحية ISF North Africa خلال ألفترة 7-9 مارس المقبل بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

أبو ريدة: لا نملك رفاهية الوقت فى موسم استثنائى

أكد المهندس هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة المسابقات أصدرت مواعيد مؤجلات الدورى والكأس عقب عدة جلسات لرئيسها وأعضائها، خرجوا بعدها بأفضل المواعيد طبقا للمدد المتبقية من الآن، حتى نهاية الموسم، الذى يتخلله تنظيم مصر لأمم أفريقيا، مشيرًا إلى أن اللجنة وطبقًا لقواعد العمل فرغت المساحات الزمنية لتضع معيار تكافؤ ألفرص ميزانا لمواعيد المؤجلات.

الزمالك "أبيض" وبطل الجزائر بالزى الأصفر فى مواجهة الكونفدرالية

انتهى الاجتماع ألفنى لمباراة الزمالك ونصر حسين دأى الجزائرى، المقررة فى التاسعة من مساء غدٍ الأربعاء، وستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع؛ حيث يسعى الأبيض لتحقيق أول فوز له فى المجموعة.