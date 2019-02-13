شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: المؤتمر الدولي للياقة البدنية بداية لانطلاق سياحة المعارض بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة: "إن المؤتمر الدولى للرياضة واللياقة البدنية يعد بداية لانطلاق سياحة المعارض الرياضية فى مصر"، مشيرًا إلى أن هناك انتشارًا وتنوعًا فى المعارض بالشرق الأوسط، وأن المعارض الرياضية تعد أحد مجالات الاستثمار الرياضي، وينبغى أن تكون متكاملة بحيث تنمى ريادة الأعمال للشركات وتتناول موضوعات الصحة واللياقة البدنية والصناعات الرياضية.

وألمح وزير الرياضة خلال المؤتمر الصحفى إلى الفعاليات المصاحبة للمعارض الرياضية التى تقدمها لزائريها، مشيرًا أن النسخة الحالية من المعرض تقام فى المركز الأوليمبى بالمعادي، وفى السنة الثانية والثالثة له سيتم إقامته فى أماكن متخصصة للمعارض.

وطالب الدكتور أشرف صبحى بالتوسع فى فعاليات المعرض والعارضين المشاركين من مختلف الدول خلال العام المقبل للمعرض، لافتًا إلى استضافة مصر للعديد من البطولات الرياضية الدولية لما تتمتع به من مكانة وقدرة إدارية وتنظيمية على أعلى مستوى.

يذكر أن المعرض الدولى الخامس للرياضة واللياقة البدنية والصحية يسعى إلى بناء ثقافة جديدة، وعصرية للشعب المصرى من كل الأعمار لممارسة الرياضة، وتنشيط السياحة الرياضية والعلاجية، وعرض أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا فى مجال الإدارة الرياضية، وتنظيم مباريات كرة القدم فى الاستادات الرياضية، وأركان نجاح تنظيم البطولات الرياضية الكبرى، والنزاهة فى الرياضة، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من المسابقات الرياضية بين زوار المعرض.