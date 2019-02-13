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شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 12/ 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم الثلاثاء الموافق 12/ 2/ 2019 العديد من الأحداث المهمة، جاء في مقدمتها، الزمالك "أبيض" وبطل الجزائر بالزى الأصفر فى مواجهة الكونفدرالية، وتأجيل تعديل عقد "كهربا" بسبب موقعة الكونفدرالية.
انتهى الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك ونصر حسين داى الجزائرى، المقررة فى التاسعة من مساء غدٍ الأربعاء، وستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع؛ حيث يسعى الأبيض لتحقيق أول فوز له فى المجموعة.
أكد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، أن فرص جميع الفرق فى دور المجموعات بالكونفدرالية فى مجموعة فريقه تعد متكافئة فى التأهل.
أكد يوسف أوباما، لاعب فريق الزمالك، أن زملاءه بالفريق تجاوزوا الهزيمة التى تعرضوا لها فى مباراة جورماهيا بنتيجة 4/2 بالجولة الأولى لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية.
تحرك أتوبيس الزمالك متجها إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق اليوم استعدادا لخوض مباراة نصر حسين داى الجزائرى، المقرر لها غدا الأربعاء فى الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
أكد محمد سويلم المدير التنفيذى لنادى الزمالك أن هناك إقبالا متزايدا على شراء تذاكر مباراة الفريق الأول بالنادى أمام نصر حسين داى الجزائرى فى كأس الكونفيدرالية الأفريقية.
تحمل مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك 60 ألف جنيه نظير شراء تذاكر حضور مباراة الفريق الكروى الأول ونظيره نصر حسين داى الجزائرى فى الجولة الثانية ببطولة الكونفدرالية الأفريقية وذلك لكل الفرق والبراعم التى ستشارك فى مؤازرة الفريق من مدرجات ملعب برج العرب.
استقرت إدارة قطاع الكرة بنادي الزمالك على غلق ملف تعديل وتجديد عقود اللاعبين خلال الوقت الحالي نظرًا للتركيز في مواجهات الفريق المختلفة بالبطولات التي يشارك بها الفريق الأبيض مع توالي المباريات بين بطولتي الكونفدرالية الأفريقية والدوري الممتاز خلال المرحلة الحالية حيث يرتبط الفريق الأبيض بمواجهة غدًا الأربعاء مع نصر حسين داي الجزائري، علي استاد برج العرب، في الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.
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