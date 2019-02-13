شكرا لقرائتكم خبر عن قائد نصر حسين داى: سنقاتل أمام الزمالك لتشريف الكرة الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسين العرفى، لاعب وسط فريق نصر حسين داى الجزائرى، أن الزمالك خسر مباراته الأولى أمام جورماهيا الكينى برباعية مقابل هدفين فى دور المجموعات، وشدد على أن الخسارة لن تؤثر على الفريق الأبيض فى المباراة.

وأوضح العرفى خلال المؤتمر الصحفى، أن نصر حسين داى يحترم الزمالك قبل مباراة الغد بين الفريقين فى الجولة الثانية، وسنقاتل أمام الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تشريف الكرة الجزائرية.

وشدد اللاعب على أن الزمالك يضم لاعبين على مستوى جيد ولكن فريقه يسعى لتقديم عرض قوى فى اللقاء، وأضاف أنه لديهم عزيمة لتقديم مباراة بمستوى جيد يليق بهم وبناديهم.

ويلتقى الزمالك مع نظيره نصر حسين داى الجزائرى، فى التاسعة من مساء غدٍ الأربعاء، فى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع؛ حيث يسعى الأبيض لتحقيق أول فوز له فى المجموعة.