شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لاعب أندرلخت وإيفرتون السابق يظهر بتدريبات الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص توماس رادزينسكى، لاعب فريق أندرلخت البلجيكى وإيفرتون الإنجليزى السابق، على التواجد فى تدريبات فريق الجونة اليوم ضمن الاستعدادات لمواجهة الداخلية فى الجولة الـ22 من بطولة الدورى الممتاز والتى ستقام بملعب كلية الشرطة الخميس المقبل .
كان فى أستقبال توماس، نادر شوقى رئيس نادى نادى الجونة وحسام غالى مدير الكرة واللذان دخلاً فى أحاديث طويلة معه وأبدى سعادة بمنظومة الجونة الاحترافية .
ويحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 22 نقطة .
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