ملخص وأهداف مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى بدورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر النادي الأهلى، أمام سيمبا بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا فى اللقاء المقام بدار السلام بتنزانيا. بهذه النتيجة يحتل الأهلى قمة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط ويصعد سيمبا للمركز الثانى برصيد 6 نقاط ثم فيتا كلوب ثالثًا برصيد 4 نقاط وشبيبة الساورة الجزائري رابعًا برصيد نقطتين.

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