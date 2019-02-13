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عبر البلجيكي باتريك أوسيم، المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الأهلي بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وفاز سيمبا على الأهلي بهدف نظيف، في لقاء اليوم، ليعزز الفريق حظوظه نحو التأهل للدور ربع النهائي من البطولة.
وشرح أوسيم في تصريحات عقب اللقاء، خطته نحو سعي فريقه للفوز على الأهلي خلال اللقاء، مؤكدًا أنه سعى لهذا الأمر منذ البداية ونجح في النهاية.
وقال مدرب فريق سيمبا التنزاني: «بدأنا منذ انطلاقة المباراة،...
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب سيمبا يشرح كيف تغلب على الأهلي وخطف فوزًا غاليًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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