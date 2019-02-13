بالفيديو.. كيف رد دي ماريا على استفزازات جمهور مانشستر في قمة الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

رد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح فريق باريس سان جيرمان على جماهير مانشستر يونايتد في أكثر من مشهد، خلال مواجهة الفريقين في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، والتي يحتضنها ستاد أولد ترافورد.

وهاجمت جماهير الفريق الإنجليزي لاعبهم السابق، بسبب تصريحات أطلقها قبل المواجهة، قال فيها أن الموسم الذي قضاه في مانشستر يونايتد لم يكن من أفضل الأوقات خلال مسيرته.

وتلقى دي ماريا هتافات معادية من جماهير مانشستر يونايتد، كما تم إلقاء زجاجة بيرة عليه أثناء تنفيذه ركلة ركنية، لكنه أظهر ردة فعل استفزازية، بعدما تظاهر بالشرب منها قبل إلقائها.

ولم يفوت النجم الأرجنتيني الفرصة عقب صناعته هدفين لزميليه الفرنسيين كيمبيمبي ومبابي، حيث أشار لجماهير مانشستر يونايتد بالصمت عقب الهدف الثاني، والتقطته الكاميرات وهو يقول "إذهبوا".

ويتقدم باريس سان جيرمان على مضيفه الإنجليزي بهدفين نظيفين في المواجهة الجارية حاليًا، رغم خوضه إياها مفتقدًا العديد من أبرزهم نجومه بسبب الإصابة، حيث غاب نيمار، إيدينسون كافاني وتوماس مونييه.