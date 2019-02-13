اتحاد الكرة: لا يمكن التقليل من الأهلي.. وأياً كان التصعيد فهناك لوائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمتحدث الرسمي، أنه لا يوجد من يستطيع التقليل من النادي الأهلي ومجلسه وجماهيره.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تبديل مواجهة الأهلي وبيراميدز بالدوري، بمباراة كأس مصر، لتقام يوم 28 فبراير الجاري، وتحديد 18 إبريل لمباراة الدوري.

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج "اللعيب" "لجنة المسابقات درست الامر من كافة الجوانب، ووضعت التصور النهائي الذي وافقنا عليه في النهاية".

وتابع "لسنا في تنافس مع الأندية، نعلم أن هناك من يريد إشعال الأمور، لكن لى الجميع أن يعي ظروف المرحلة الحالية، وتقدير ظروف البلاد، مجلس الأهلي لديه من الحكمة لتقدير الأمور".

وأضاف "لا يمكن لأحد أن يقلل من قيمة النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره، الجميع يعلم قدر الأهلي وتاريخه وبطولاته، ولسنا في تنافس معه أو مع أي نادي أخر".

وصرح "أعتقد أن مجلس الأهلي يمتلك الحكمة والوعي لتقدير الظروف التي تمر بها الكرة المصرية، أعتقد أن الوضع سينتهي عند هذا الحد".

واختتم "لا اريد افتراض أي أمر يخص النادي الأهلي، في النهاية هناك مجلس إدارة للأهلي يتخذ قراراته، وأي كان التصعيد فهناك لوائح تحكم الكرة المصرية، وإن شاء الله سيستمر الدوري والكأس".