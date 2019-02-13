الساورة يشعل مجموعة الأهلي بفوز على فيتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

حقق نادي شبيبة الساورة الجزائري فوزًا على حساب فيتا كلوب الكونغولي بهدف نظيف مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

تفوق الساورة أدى إلى زيادة الإثارة في المجموعة في ظل إمكانية تأهل أي فريقين منهم إلى الدور القادم، قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

وجاءت هذه النتيجة لتحافظ للأهلي على صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط، أمام سيمبا التنزاني بستة أهداف، ثم شبيبة الساورة بخمس نقاط، وأخيرًا فيتا كلوب بأربع نقاط.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على فيتا كلوب في الجولة المقبلة، قبل أن يواجه الساورة في مصر بالجولة الأخيرة، بينما يلعب الفريق الجزائري على أرضه مع سيمبا في الجولة المقبلة.

ملخص المباراة

فرض شبيبة الساورة سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية، لينجح في تشكيل تهديد أول في الدقيقة الثامنة بعدما صوب زايدي حمزة كرة تصدى لها حارس فيتا بصعوبة، لترتد إلى يحيى شريف الذي وضعها في الشباك لكنه كان في موضع تسلل أثناء تسلمها، ليتم إلغاء الهدف.

الحكم اضطر لإيقاف المباراة في الدقيقة 44 بعدما سقط حارس مرمى فيتا كلوب ولاعب آخر من الفريق داخل أرض الملعب، ليضطر الجهاز الطبي للدخول لإسعافهما في الوقت الذي ظهر خلاله قاضي المواجهة حاملًا لحجرًا تواجد في أرض الملعب.

وأهدر يحيى شريف فرصة تسجيل هدف أول لشبيبة الساورة في الدقيقة 58 بعدما تلقى كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، ليحولها برأسه قوية ولكنها مرت أعلى العارضة لتظل شباك فيتا كلوب نظيفة دون أي ضربات جزائرية.

فرصة أخرى ليحيى شريف تكررت في الدقيقة 75 بنفس الطريقة، بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن ليستقبلها المهاجم الجزائري بمفردة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يحولها برأسه ولكنها مرت أيضًا أعلى العارضة.

وأدرك الساورة الهدف الأول في الدقيقة 78 من اللقاء بعدما استقبل زيري حمّار كرة على حدود منطقة الجزاء عائدة من رأسية دفاعية، ليطلق تصويبة قوية ارتطمت في أقدام المدافعين قبل أن تسكن الشباك الكونغولية.