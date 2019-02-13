محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:
زوار الخليج 365 الأعزاء تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب أولد ترافورد، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
تشكيل مانشستر يونايتد: دي خيا، يونج، بايلي، لينديلوف، شو، ماتيتش، هيريرا، بوجبا، لينجارد، مارسيال، راشفورد.
تشكيل سان جيرمان: بوفون، كيير، سيلفا، كيمبيبي، بيرنات، فيراتي، دراكسلر، ماركينيوس، ألفيز، مبابي، دي ماريا.
تابعونا لمزيد من التفاصيل..
كانت هذه تفاصيل خبر مباشر دوري الأبطال.. مانشستر يونايتد 0-2 باريس سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.