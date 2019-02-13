مباشر دوري الأبطال.. مانشستر يونايتد 0-2 باريس سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب أولد ترافورد، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

تشكيل مانشستر يونايتد: دي خيا، يونج، بايلي، لينديلوف، شو، ماتيتش، هيريرا، بوجبا، لينجارد، مارسيال، راشفورد.

تشكيل سان جيرمان: بوفون، كيير، سيلفا، كيمبيبي، بيرنات، فيراتي، دراكسلر، ماركينيوس، ألفيز، مبابي، دي ماريا.

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