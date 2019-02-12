دورتموند يستغل تواجده في لندن لحل مشكلة أشرف حكيمي

يأمل المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند، لوسيان فافر، في التوصل لاتفاق مبدئي مع إدارة كريستال بالاس لضم ظهيره الأيمن عند فتح الميركاتو الصيفي المقبل.

دورتموند سافر اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الإنجليزية “لندن” للاستعداد لمواجهة توتنهام هوتسبير على ملعب ويمبلي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأمام المدير الفني السويسري “لوسيان فافر” ومسؤولي دورتموند فرصة حقيقية للتواصل مع إدارة كريستال بالاس لإقناعهم ببيع الظهير الأيمن الإنجليزي الشاب “آرون وان-بيساكا”.

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية “تردد هذا الأسبوع أن دورتموند يُجهز مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع ظهير آرون وان-بيساكا”.

دورتموند فاقد الأمل تمامًا في استمرار الظهير الأيمن الدولي المغربي “أشرف حكيمي” للموسم المقبل، حيث بدأ ريال مدريد في إجراءات قطع الإعارة، بسبب المستوى الذي قدمه صاحب الـ 20 عامًا منذ انضمامه لدورتموند بنظام الإعارة من النادي الملكي لمدة 18 شهرًا.

أشرف حكيمي الذي يُجيد كذلك على الرواق الأيسر، ارتفع سعره في السوق لـ 60 مليون جنيه إسترليني بعدما سجل هدفين وصنع أربعة أهداف في الدوري الألماني من 16 مباراة، بالإضافة لمشاركته في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا صنع خلالهم ثلاثة أهداف. لاعب ريال مدريد المعار لنادي بوروسيا دورتموند أشرف حكيمي (صور: Getty)

وعلاوة على عدم قدرة خزينة بوروسيا دورتموند على تحمل قيمة أشرف الحكيمي، فلن يكون من السهل إقناع إدارة ريال مدريد ببيع أحد الأعمدة الرئيسية في مشروع فلورنتينو بيريز المستقبلي لبناء فريق شاب وطموح.

وبدأ دورتموند يدرس خيارات أخرى للاستعداد لمغادرة أشرف حكيمي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وأهم تلك الخيارات لاعب كريستال بالاس “بيساكا” الذي لعب 25 مباراة في البريميرليج هذا الموسم، جميعهم كأساسي ولمدة 90 دقيقة.

ولفت البالغ من العمر 21 عامًا أنظار أندية مثل تشيلسي وآرسنال وتوتنهام هوتسبير، وكان ضمن أبرز اللاعبين المطلوبين في الميركاتو الشتوي الماضي، لكن إدارة كريستال بالاس رفضت بيعه بأقل من 40 مليون إسترليني. آرون وان بيساكا لاعب كريستال بالاس (صور: Getty)