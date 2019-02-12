شاهد.. مبابي يضرب الثاني في شباك مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا

كليان مبابي كتب: محمد معتز صلاح الدين عزز باريس سان جيرمان النتيجة أمام مانشستر يونايتد بالهدف الثاني، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب "أولد ترافورد" ضمن ذهاب دور الـ16 من ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا سجل كليان مبابي الهدف الثاني للفريق الباريسي في الدقيقة 58، بعد تمريرة عرضية من أنخيل دي ماريا، سددها مبابي على يسار حارس مانشستر يونايتد دي خيا، معلنًا الهدف الثاني. شاهد الهدف..

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