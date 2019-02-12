عمرو وردة يتسلم جائزة أفضل لاعب أجنبي بالدوري اليوناني ويشكر الجماهير

كتب: محمد معتز صلاح الدين

نشر عمرو وردة لاعب أتروميتوس اليوناني والمنتخب الوطني صورة له أثناء تسلمه جائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني، لموسم 2017/2018، في حفل جوائز الأفضل بالدوري اليوناني.

وكتب وردة عبر حسابه على

موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "فخور جدًا لتلك اللحظة في مسيرتي الكروية، استلامي لجائزة أفضل لاعب أجنبي بالدوي اليوناني خاصة جدًا بالنسبة لي، لقدعملت كثيرًا من أجل أن أكون هنا، أشكر جميع من أمن بي، الأندية التي لعبت بها، مدربيني، زملائي ، عائلتي ، مدير أعمالي وجميع الجماهير".

وحصد وردة جائزة أفضل لاعب أفضل لاعب أجنبي بالدوري اليوناني لموسم 2017/2018، من قبل إتحاد اللاعبين اليوناني.