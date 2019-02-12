عمرو وردة يتسلم جائزة أفضل لاعب أجنبي بالدوري اليوناني ويشكر الجماهير

نشر عمرو وردة لاعب أتروميتوس اليوناني والمنتخب الوطني صورة له أثناء تسلمه جائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني، لموسم 2017/2018، في حفل جوائز الأفضل بالدوري اليوناني.
وكتب وردة عبر حسابه علىموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "فخور جدًا لتلك اللحظة في مسيرتي الكروية، استلامي لجائزة أفضل لاعب أجنبي بالدوي اليوناني خاصة جدًا بالنسبة لي، لقد
وحصد وردة جائزة أفضل لاعب أفضل لاعب أجنبي بالدوري اليوناني لموسم 2017/2018، من قبل إتحاد اللاعبين اليوناني.
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