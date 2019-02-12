مجموعة الأهلي: شاهد.. شبيبة الساورة يفوز على فيتا كلوب

شبيبة الساورة

كتب- أحمد البادي:

حقق شبيبة الساورة الجزائري فوزًا ثمينًا على ضيفه فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون رد، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف اللقاء الوحيد زيري حمار في الدقيقة 78 في الشوط الثاني.

ظل التعادل مسيطرًا على اللقاء

إلى أن نجح شبيبة الساورة تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ78 قبل نهاية اللقاء، وحاول فيتا كلوب إدراك التعادل لكنه لم يستطع فلم يستطع تعديل النتيجة لتنتهي المباراةفي وقتها الأصلي ويظفر شبيبة الساورة بثلاث نقاط غالية في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بذلك يتصدر الأهلي المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن سيمبا التنزاني الذي يحل وصيفًا بست نقاط، ويحتل شبيبة الساورة المركز الثالث برصيد خمس نقاط، فيما يتذيل المجموعة فيتا كلوب برصيد أربع نقاط.