- 1/2
- 2/2
حقق شبيبة الساورة الجزائري فوزًا ثمينًا على ضيفه فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون رد، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
سجل هدف اللقاء الوحيد زيري حمار في الدقيقة 78 في الشوط الثاني.
ظل التعادل مسيطرًا على اللقاءإلى أن نجح شبيبة الساورة تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ78 قبل نهاية اللقاء، وحاول فيتا كلوب إدراك التعادل لكنه لم يستطع فلم يستطع تعديل النتيجة لتنتهي المباراة
بذلك يتصدر الأهلي المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن سيمبا التنزاني الذي يحل وصيفًا بست نقاط، ويحتل شبيبة الساورة المركز الثالث برصيد خمس نقاط، فيما يتذيل المجموعة فيتا كلوب برصيد أربع نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة الأهلي: شاهد.. شبيبة الساورة يفوز على فيتا كلوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.