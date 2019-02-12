راموس يتطلع لتحقيق إنجاز جديد مع ريال مدريد غداً

ينتظر الإسباني سيرجيو راموس قائد دفاعات نادي ريال مدريد الإسباني تحقيق انجازاً كبيراً غداً في حالة مشاركته بمباراة فريقه أمام أياكس أمستردام بدور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وعندما يشارك راموس الذي يعد رمزاً من رموز الفريق غداً بالمباراة فإنه سوف يكون قد وصل الى مباراته رقم 600 في تاريخ مشاركاته مع نادي
وكان راموس قد شاهد انجازات ريال مدريد الأخيرة بالبطولات المختلفة حيث حقق لقب دوري أبطال أوروبا في أخر ثلاثة نسخ وسجل 11 هدفاً بكافة المسابقات هذا الموسم.
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