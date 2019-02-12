راموس يتطلع لتحقيق إنجاز جديد مع ريال مدريد غداً

كتبت: سارة جاب الله

ينتظر الإسباني سيرجيو راموس قائد دفاعات نادي ريال مدريد الإسباني تحقيق انجازاً كبيراً غداً في حالة مشاركته بمباراة فريقه أمام أياكس أمستردام بدور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وعندما يشارك راموس الذي يعد رمزاً من رموز الفريق غداً بالمباراة فإنه سوف يكون قد وصل الى مباراته رقم 600 في تاريخ مشاركاته مع نادي

ريال مدريد منذ انتقاله اليه قادئماً من إشبيلية.

وكان راموس قد شاهد انجازات ريال مدريد الأخيرة بالبطولات المختلفة حيث حقق لقب دوري أبطال أوروبا في أخر ثلاثة نسخ وسجل 11 هدفاً بكافة المسابقات هذا الموسم.