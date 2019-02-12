أحمد مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الأهلي والزمالك

طالب أحمد مرتضى منصور، جماهير ناديي الأهلي والزمالك لعدم التعصب و التشجيع باحترام لكل من جماهير القطبين، لأن كرة القدم في النهاية لعبة من التنافس فقط وليس للتعصب.
ووضع أحمد مرتضى صورة قد نشرها في وقت سابق عام 2017 بعدفوز الزمالك على الأهلي بركلات الجزاء، في مباراة السوبر المصري، وطالب الجماهير بعدم السخرية من حسام غالي بعدما أضاع ركلة الجزاء، ونفس الأمر لباسم مرسي.
وكتب أحمد مرتضى على حسابه عبر
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