أحمد مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الأهلي والزمالك

كتب- محمد معتز صلاح الدين

طالب أحمد مرتضى منصور، جماهير ناديي الأهلي والزمالك لعدم التعصب و التشجيع باحترام لكل من جماهير القطبين، لأن كرة القدم في النهاية لعبة من التنافس فقط وليس للتعصب.

ووضع أحمد مرتضى صورة قد نشرها في وقت سابق عام 2017 بعد

فوز الزمالك على الأهلي بركلات الجزاء، في مباراة السوبر المصري، وطالب الجماهير بعدم السخرية من حسام غالي بعدما أضاع ركلة الجزاء، ونفس الأمر لباسم مرسي.

وكتب أحمد مرتضى على حسابه عبر

موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "الصورة دي انا نزلتها في ٢٠١٧ بعد مباراه السوبر بين الزمالك والاهلي بعد المباراه الجمهور زودها شتيمه ومعايره، ايوه الزمالك و الاهلي هم اكتر حاجه حلوة قد نختلف لكن في الاخر احنا اصدقاء واهل دي مجرد كرة قدم خلقت للأمتاع والمنافسه ليس للتناحر...شجع فريقك باحترام لا للتعصب".