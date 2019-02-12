التعادل يحسم الشوط الأول من قمة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من قمة مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب استاد أولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر في إنجلترا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تبادل الفريقان الهجمات على استحياء تخوفًا من استقبال أهداف، خلال أحداث الشوط الأول، وبدت محاولات لاعبو مانشستر يونايتد أقرب للتهديف خاصة بعد أخطاء خط

دفاع باريس سان جيرمان.

وتعرض جيسي لينجارد لاعب الشياطين الحمر للإصابة في نهاية النصف الأول من اللقاء، وخرج ليحل أليكسيس سانشيز بديلا عنه في الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط.

وبدأ سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بتشكيل كلا من:

حارس المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: بايلي / آشلي يونج / ليندلوف / لوك شاو.

خط الوسط: ماتيتش / هيريرا /

بوجبا / لينجارد.

خط الهجوم: مارسيال / راشفورد.

بينما جاء على مقاعد البدلاء كلا من: روميرو، جونز، دالو، ماتا، فريد، سانشيز، لوكاكو.

يفتقد مانشستر يونايتد في هذه المواجهة 3 لاعبين بداعي الإصابة جميعهم في خط الدفاع، هم أنطونيو فالنسيا وماركوس روخو وماتيو دارميان، ولن يغيب أي لاعب عن الشياطين الحمر بداعي الإيقاف.

بينما بدأ توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: جيجي بوفون

في الدفاع: كييرير، تياجو سيلفا، كيمبيمبي، داني ألفيش

في خط الوسط: ماركو فيراتي، ماركينهوس، بيرنات

في الهجوم: دي ماريا، كليان مبابي، دراكسلر