سفير مصر بالسعودية يقيم حفل عشاء لبعثة الاتحاد السكندري

رسالة الرياض- أميرة فتحي أقام السفير ناصر حمدى السفير المصرى بالسعودية اليوم حفل عشاء ملوكى لاستقبال بعثة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي وذلك بمنزله لحى السفارات بالرياض. كما حضر اللقاء ممثلى بعثة الاتحاد السكندرى والتى تضم كل من هشام حسن نائب رئيس النادى وكل من أعضاء المجلس أحمد فؤاد وإبراهيم شعبان وأحمد الاتحاد السكندرى والتى تضم كل من هشام حسن نائب رئيس النادى وكل من أعضاء المجلس أحمد فؤاد وإبراهيم شعبان وأحمدعبدالمجيد ومحمود القاضى وخليل القاضي. وسادت حالة من الود على اللقاء وتشجيع السفير للبعثة فى اللقاء الذى يجمع الفريق الأخضر كممثل وحيد لمصر فى البطولة. وفى نهاية اللقاء قام محمد مصيلحى رئيس البعثة بتسليم السفير درع نادى الاتحاد.

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