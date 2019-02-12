إنبي يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة الزمالك

انبي - ارشيفية

يستأنف انبي تدريباته غدا الأربعاء بعد حصول الفريق على راحة اليوم بعد تدريب على فترتين صباحى ومسائي تحت قيادة على ماهر المدير الفني استعدادا للقاء الزمالك الاحد المقبل

ضمن الجولة 22 للدوري الممتاز.

وعكف ماهر على رؤية لاعبيه لفيديوهات لقاءات الزمالك الأخيرة وأخرها مباراة النجوم للوقوف على عناصر القوة

والضعف.

وركز ماهر وجهازه المعاون على الجوانب التكتيكية خاصة في الضغط على المنافس بطول وعرض الملعب وتقسيم الجهد على شوطى اللقاء .

وحرص على ماهر وجهازه على تقسيم لاعبيه لمجموعتين دفاعية وهجومية وتقديم معلومات لكل مجموعة والتكاليفات الخاصة بها.