شاهد.. محمد صلاح يستعد لمباراة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح كتب- أحمد البادي: كشف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، آخر استعداداته لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال اوروبا. من دوري أبطال اوروبا. ونشر صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صور له خلال التدريب الأخير لفريق ليفربول استعداداً للمباراة. ومن المنتظر أن يواجه الفريق الإنجليزي نظيره الألماني يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب آنفيلد.

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