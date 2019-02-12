اونلاين | بداية الشوط الثاني| بث مباشر مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان | كورة ستار | يلا شوت اون لاين | bein sport | كورة لايف

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وصعد باريس سان جيرمان لدور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، بينما تأهل مانشستر يونايتد بعدما حل وصيفًا في المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط.

بث مباشر مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر وباريس سان جيرمان

سيحصل نهضة مانشستر يونايتد تحت قيادة أولي غونار سولسكاير ربما على أكبر اختبار له حتى الآن عندما يرحبون بباريس سان جيرمان إلى أولد ترافورد في دوري أبطال أوروبا في 16 سنة الماضية. واستمر شكل الشياطين الحمر بشكل جيد تحت النرويجية حيث هزموا فولهام 3-0 في نهاية الأسبوع ، متواصلين مسيرتهم غير المهزومة تحت قيادة مدرب مولدي السابق. في حين أن مانشستر يونايتد مزدهر ، فإن خصومه يكافحون ، بفوزه 1-0 يوم السبت على بوردو لم يتحقق إلا من خلال ضربة إيدسون كافاني. بعد ذلك خفت أوروجواي من الجرحى ، مما أضاف قضية أخرى لقائمة توماس توشل. لعبة مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان التاريخ الثلاثاء 12 فبراير الساعة 8:00 مساءًا بتوقيت غرينتش / 3:00 مساءً بالتوقيت الشرقي بث (الولايات المتحدة) fubo TV (تجربة مجانية لمدة 7 أيام)

بث مباشر مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر وباريس سان جيرمان