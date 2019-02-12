اونلاين | بث مباشر| مباراة الزمالك ونصر حسين داي في الكونفدرالية 13 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر| مباراة الزمالك ونصر حسين داي في الكونفدرالية 13 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت الجديد كل حصري كورة لايف بث مباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري، بجودة عالية وبدون تقطيع، خلال اللقاء الذي يجمعهما في تمام التاسعة، مساء غد الأربعاء، ضمن مباريات بطولة الكونفدرالية وعلي ملعب مدينة برج العرب.

بث مباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي

بث مباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي

بث مباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي بجودة عالية

بث مباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي بدون تقطيع

بث مباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي بجودة عالية وبدون تقطيع

بث مباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي بدون تقطيع

ويستضيف نادي الزمالك نظيره نصر حسين داي الجزائري، غداً الاربعاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من لبطولة الكونفدرالية.

ويدخل الزمالك مباراة نصر حسين داي، ولا بديل أمامه غير الفوز، خاصة بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام فريق جورماهيا الكيني برباعية مقابل هدفين.

فيما يدخل الفريق الجزائري المباراة، بعد الفوز علي فريق بترو أتليتكو الأنجولي بثلاثية نظيفة.

بث مباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي في دوري الكونفدرالية

ومن المقرر أن يرتدي الزمالك زيه الأساسي في المباراة، بينما يرتدي حارس المرمى الزي الأخضر، كما يرتدي فريق حسين داي اللون الأصفر فى الأحمر، بينما يرتدي حارس مرماه اللون اللبني.

سيتم وضع البث المباشر قبل بدأ المباراة بقليل