اونلاين | بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام يلا شوت | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس على bein sport

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يستضيف أياكس أمستردام فريق ريال مدريد الأربعاء 13 فبراير/شباط انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

موقعة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1

يحل ريال مدريد ضيفا على أياكس أمستردام في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء.

ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: كارفاخال – فاران – راموس – ريجليون

الوسط: كروس – كاسيميرو – مودريتش

الهجوم: فينسيوس – جاريث بيل – بنزيمة

أما أصحاب الأرض، فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أونانا

الدفاع: نيسن – دي ليخت – بليند – تاجليافيكو

الوسط: شوني – فان دير بيك – دي يونج

الهجوم: زياش – هونتلار – تاديك

وسيتولّى كل من رؤوف خليف وخليل البلوشي التعليق على المواجهة المرتقبة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

سيتم وضع البث المباشر قبل بدأ المباراة بقليل