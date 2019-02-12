اونلاين | بث مباشر .. مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا

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كورة لايف مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بث مباشر لكن فرصة الفرنسيين تكاد تكون مستحيلة فى ظل غياب العديد من اللاعبين المؤثرين بشكل فعلى فى أسلوب وطريقة لعب فريق العاصمة الفرنسى لهذا فإننا اليوم سنكون على موعد كبير بين الفريقين الذين لم يتقابلوا مطلقا فى هذه البطولة من قبل أو فى أى بطولة رسمية أخرى حيث ستكون الاولى من نوعها فقام كل مدرب بدراسة سلوك الفريق الأخر من أجل محاولة الوصول لثغرات المباريات الماضية ومن ثم ترميمها للفريق ومحاولة أستكشاف أخرى تشمل محاولة الهجوم على تلك الثغرات فى مباراة اليوم مشاهدة بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد يوتيوب اونلاين.

مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد اليوم لايف فيكون توماس توخيل الليلة فى ثقة كبيرة بتواجد نجم الفريق اللاعب الشاب الصاعد كيليان مبابى الذى بالتأكيد سيُعانى منه دفاع مانشستر يونايتد لانه لاعب ذو سرعات ومهارات وفنيات يفتقدها العديد من اللاعبين لذا فإن الليلة ستكون مؤثرة للغاية فى جماهير الفريقين لأنها مباراة الاهداف التى لن تنتهى تعادلا سلبيا بشكل مؤكد نظرا لإمتلاك كل فريق العديد من العناصر التهديفية القادرة على التسجيل من أصعب النقاط أمام خط المرمى مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان بث مباشر.

مشاهدة مباراة اليونايتد وباريس بث مباشر أما سولشاير فتكون ثقته مؤكدة فى هذه المباراة لتواجدها على أولد ترافورد أى أمام الجماهير الإنجليزية التى تعشق فريق مانشستر يونايتد بترديد كلمات مؤثرة مثل "جلورى يونايتد جلورى" أو "مانشستر هي جنتي" بالاضافة إلى العنصر الذى يؤكد ثقته فى هذه المباراة وهو غياب كلا من نيمار دا سيلفا وإدينسون كافانى بالاضافة إلى مونييه فكل هذه الامور تؤثر فى فريق باريس لكنها تُعطي الثقة لمانشستر.

تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، في إطار منافسات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ويمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، المقرر إقامتها، اليوم، على ملعب "أولد ترافورد" في تمام الساعة 9:45 مساءً على قنوات "بي إن سبورت 1".

وصعد باريس سان جيرمان لدور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، بينما تأهل مانشستر يونايتد بعدما حل وصيفًا في المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط.