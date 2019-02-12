اونلاين | يلا شوت – YouTube مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اون لاين اليوم 12-02-2019 دوري أبطال أوروبا يدخل فريق باريس جيرمان مباراة أمام فريق مانشستر يونايتد في مباراة الذهاب من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ومن المتوقع أن يغيب اللاعب البلجيكي "توماس مونبيه" عن صفوف باريس جيرمان بسبب الإصابة التي تعرض لها، حيث يعاني اللاعب من ارتجاج في المخ كما يغيب أيضاًعن صفوف باريس جيرمان النجم البرازيلي "نيمار" الذي تعرض مؤخراً لالتواء في الكاحل وآلام شديدة في مشط القدم وتمكن فريق باريس جيرمان من التأهل إلى دور 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد أن احتل صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، فيما تمكن فريق مانشستر يونايتد بعد أن احتل وصافة المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط.

مانشستر يونايتد Vs باريس سان جيرمان.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور الـ 16 (مباراة ذهاب)).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : أولد ترافورد .

المعلقين : عصام الشوالي + خليل البلوشي .

موعد المباراة :

في تمام الساعة الــ 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة الــ 10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة الــ 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة الــ 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة الــ 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

في تمام الساعة الــ 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .