اونلاين | يلا شوت الجديد .. مشاهدة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر كورة لايف HD برشلونة ضد خيتافي مجاناً

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يقدم موقع يلا شوت الجديد خدمة مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر يوتيوب رابط الاسطورة، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يلعب في نفس الدور من البطولة روما ضد بورتو، وحامل اللقب ريال مدريد ضد أياكس الهولندي، وبرشلونة ضد ليون الفرنسي، واصطدم ليفربول الانجليزي بفريق بايرن ميونخ الألماني، هذا ويدخل مستضيف اللقاء فريق مانشستر يونايتد المباراة بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة خلف متصدر المجموعة فريق يوفنتوس الإيطالي، وجاء فالنسيا الإسباني ثالثًا وفريق يونج بويز السويسري في المركز الرابع.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد حقق 3 انتصارات في دور المجموعة منهم انتصار هام على اليوفي في تورينو بينما تعرض لخسارة واحدة كانت أيضا أمام اليوفي في أولد ترافورد، بينما يدخل فريق باريس سان جيرمان مواجهة اليونايتد بعدما احتل صدارة المجموعة الثالثة على حساب فريق ليفربول الذي حلّ ثانيًا ونابولي صاحب المركز الثالث، ويدخل الفريق الفرنسي اللقاء محرومًا من مجهودات نجمه البرازيلي "نيمار" الذي تعرض للإصابة في إحدى مباريات الدوري الفرنسي، كذلك يغيب أيضا مهاجم الفريق "كافاني" بسبب الإصابة، مما يجعل الفرنسي الشاب "مبابي" هو المهاجم الوحيد الذي سيقود هجوم الفريق على أرضية مسرح الأحلام "أولد ترافورد".

توقيت مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

سيقام اللقاء بين الفريقين في التوقيتات التالية: 11:00 مساءً بتوقيت السعودية، 10:00 مساءً بتوقيت مصر، 10:00 مساءً بتوقيت فلسطين، 10:00 مساءً بتوقيت الأردن، 10:00 مساءً بتوقيت سوريا، 10:00 مساءً بتوقيت لبنان، 10:00 مساءً بتوقيت العراق، 10:00 مساءً بتوقيت السودان، 11:00 مساءً بتوقيت اليمن، 10:00 مساءً بتوقيت ليبيا، 9:00 مساءً بتوقيت تونس، 9:00 مساءً بتوقيت الجزائر، 9:00 مساءً بتوقيت المغرب، 11:59 مساءً بتوقيت الإمارات، 11:00 مساءً بتوقيت البحرين، 11:59 مساءً بتوقيت سلطنة عُمان، 11:00 مساءً بتوقيت الكويت، 11:00 مساءً بتوقيت قطر، 8:00 مساءً بتوقيت موريتانيا، 11:00 مساءً بتوقيت جزر القمر، 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش GMT.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر