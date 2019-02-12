اونلاين | يلا شوت حصري | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم الثلاثاء 12/2/2019 كورة ستار لايف

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مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد اليوم لايف فيكون توماس توخيل الليلة فى ثقة كبيرة بتواجد نجم الفريق اللاعب الشاب الصاعد كيليان مبابى الذى بالتأكيد سيُعانى منه دفاع مانشستر يونايتد لانه لاعب ذو سرعات ومهارات وفنيات يفتقدها العديد من اللاعبين لذا فإن الليلة ستكون مؤثرة للغاية فى جماهير الفريقين لأنها مباراة الاهداف التى لن تنتهى تعادلا سلبيا بشكل مؤكد نظرا لإمتلاك كل فريق العديد من العناصر التهديفية القادرة على التسجيل من أصعب النقاط أمام خط المرمى مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان بث مباشر.
مشاهدة مباراة اليونايتد وباريس بث مباشر أما سولشاير فتكون ثقته مؤكدة فى هذه المباراة لتواجدها على أولد ترافورد أى أمام الجماهير الإنجليزية التى تعشق فريق مانشستر يونايتد بترديد كلمات مؤثرة مثل "جلورى يونايتد جلورى" أو "مانشستر هي جنتي" بالاضافة إلى العنصر الذى يؤكد ثقته فى هذه المباراة وهو غياب كلا من نيمار دا سيلفا وإدينسون كافانى بالاضافة إلى مونييه فكل هذه الامور تؤثر فى فريق باريس لكنها تُعطي الثقة لمانشستر.
تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، في إطار منافسات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
ويمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، المقرر إقامتها، اليوم، على ملعب "أولد ترافورد" في تمام الساعة 9:45 مساءً على قنوات "بي إن سبورت 1".
وصعد باريس سان جيرمان لدور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، بينما تأهل مانشستر يونايتد بعدما حل وصيفًا في المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط.
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الجدير بالذكر أن الفريق الباريسى قد وصل إلى الدور ربع النهائى عن طريق الصعود من دور المجموعات بالفوز أمام كلا من ليفربول ونابولى وسرفينا زفيزدا حيث حصل الفريق 11 نقطة من تلك الفرق التى لعب أمامها ذهابا وإيابا بينما فريق مانشستر يونايتد فقد استطاع الصعود بقيادة جوزية مورينيو عن طريق الفوز امام يوفنتوس وفالنسيا ويونج بويز برصيد 10 نقاط بالمجموعة الأخيرة فصعد الفريق رفقة يوفنتوس إلى الدور ربع النهائى.
موعد مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمانسيكون توقيت مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء "12/2/2019" فى تمام الساعة "22:00" العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة أما بتوقيت السعودية فى تمام الساعة "23:00" الحادية عشر مساءا.
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان
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