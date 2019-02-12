اونلاين | kooora مشاهدة مباراة مان يونايتد وباريس بث مباشر live | بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان bein sport

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تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، في إطار منافسات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. ويمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، المقرر إقامتها، اليوم، على ملعب "أولد ترافورد" في تمام الساعة 9:45 مساءً على قنوات "بي إن سبورت 1". وصعد باريس سان جيرمان لدور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، بينما تأهل مانشستر يونايتد بعدما حل وصيفًا في المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط. Watch live video from dffcghjuil6 on www.twitch.tv

موعد البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان مساء اليوم الثلاتاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية عبر قناة beIN SPORTS بجودة عالية HD.