اونلاين | يلا شوت GOAL PSG| بث مباشر مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان| مباراة Man United بث مباشر|beIN SPORT بث مباشر مباراة لايف

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سيكون مشاهدو كرة القدم عالمياً على موعد مع مباراة من العيار الثقيل ستجمع بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وذلك مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات مباريات ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

GOAL PSG| بث مباشر مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان| مباراة Man United بث مباشر| beIN SPORT بث مباشر مباراة PSG

تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، في إطار منافسات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. ويمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، المقرر إقامتها، اليوم، على ملعب "أولد ترافورد" في تمام الساعة 9:45 مساءً على قنوات "بي إن سبورت 1". وصعد باريس سان جيرمان لدور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، بينما تأهل مانشستر يونايتد بعدما حل وصيفًا في المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط. Watch live video from dffcghjuil6 on www.twitch.tv

وسيلتقي مانشستر يونايتد مع باريس سان جيرمان على الأولد ترافورد في ليلة شامبيونزليج عظيمة وذلك اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقت مدينة القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت الإمارات.

GOAL PSG| بث مباشر مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان| مباراة Man United بث مباشر| beIN SPORT بث مباشر مباراة PSG

وكان فريق باريس سان جيرمان قد تأهل لدور ثمن النهائي بعدما تصدر مجموعته برصيد 11 نقطة حيث فاز 3 وتعادل 2 وخسر لقاء وحيد في المجموعة التي ضمت فرق؛ ليفربول ونابولي وريد ستار الصربي.

GOAL PSG| بث مباشر مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان| مباراة Man United بث مباشر| beIN SPORT بث مباشر مباراة PSG

أما فريق مانشستر يونايتد تمكن من تخطي دور المجموعات بعدما حل في المركز الثاني برصيد 10 نقاط خلف يوفنتوس صاحب الصدارة وكان الشياطين قد فازوا في 3 مباريات وتعادل لقاء وحيد وخسر مباراتين.

GOAL PSG| بث مباشر مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان| مباراة Man United بث مباشر| beIN SPORT بث مباشر مباراة PSG

وستلعب مباراة الإياب بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان يوم 6 مارس على ملعب حديقة الأمراء في لقاء ناري وحاسم بين بطلي انجلترا وفرنسا.

ويذكر فأن فريقي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد لم يسبق لهما أن تقابلا معاً في مواجهات مباشرة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتوقع أن يلعب مانشستر يونايتد بقيادة سولسكاير بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

الدفاع: لوك شاو، كريس سمولينج، فيكتور لينديلوف، آشلي يونج

الوسط: بول بوجبا، نيمانيا ماتيتش، آندير هيريرا، جيسي لينجارد

الهجوم: آنتوني مارسيال، ماركوس راشفورد

أما باريس بقيادة توماس توخيل قد يلعب بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون

الدفاع: بريسنيل كيمبيمبي، تياجو سيلفا، تيلو كيهرير

الوسط: خوان بيرنات، جوليان دراكسلر، ماركينيوس، آنخيل دي ماريا، داني ألفيش

الهجوم: كيليان مبابي، إيريك تشوبو موتينج

وسيتم نقل مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق المميز عصام الشوالي.

GOAL PSG| بث مباشر مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان| مباراة Man United بث مباشر| beIN SPORT بث مباشر مباراة PSG

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في الشامبيونزليج الأوروبي عبر البث المباشر عبر موقع الخليج 365 الرياضي.