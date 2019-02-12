اونلاين | Champions يلا شوت رابط شغال Manchester United|مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس بث مباشر bein sport بدون تقطيع مباشر

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ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاقة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة عبر الخليج 365 الرياضي.

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تعود عجلة دورى أبطال أوروبا للدوران من جديد، مع انطلاق مباريات دور ثمن النهائى مساء اليوم، الثلاثاء، بعد توقف شهرين، منذ نهاية مرحلة المجموعات بشهر ديسمبر الماضى.

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وتنطلق مباريات ذهاب ثمن النهائى بموقعة منتظرة بين مانشستر يونايتد الإنجليزى ونظيره باريس سان جيرمان الليلة على ملعب "أولد ترافورد"، معقل اليونايتد، على أن يقام لقاء الإياب الأربعاء 6 مارس المقبلة، فى ملعب "حديقة الأمراء"، معقل الفريق الباريسى.

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وتأهل باريس سان جيرمان إلى ثمن النهائى بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، بينما وصل مانشستر يونايتد بعد احتلاله المركز الثانى فى المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط.

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التقرير التالى يستعرض 3 أسباب تمنح مانشستر يونايتد عبور عقبة باريس سان جيرمان:

1 – إصابات باريس سان جيرمان

يفتقد باريس سان جيرمان نجمه الأول البرازيلى نيمار داسيلفا خلال مواجهتى مانشستر يونايتد فى دورى الأبطال، بسبب الإصابة التى تعرض لها على مستوى الكاحل خلال لقاء ستراسبورج فى كأس فرنسا، ويغيب لمدة شهرين، كما تأكد غياب إدينسون كافانى هو الآخر للإصابة أيضًا، مما يضعف خط هجوم العملاق الفرنسى.

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نيمار نجم باريس سان جيرمان

نيمار نجم باريس سان جيرمان

ويعد غياب النجم البرازيلى عن صفوف الباسجى بمثابة الصدمة للمدرب توماس توخيل، الذى يعقد آمالا كبيرة على نيمار، من أجل التقدم أكثر فى دورى الأبطال، ولكن غيابه يمنح أفضليه كبيرة لليونايتد.

2 – ثورة سولشاير

نجح المدرب النرويجى أولى جونار سولشاير فى تغيير صورة مانشستر يونايتد منذ وصوله خلفا للمدرب البرتغالى جوزيه مورينيو فى شهر ديسمبر الماضى، إذ خاض الفريق حتى الآن 11 مباراة تحت قيادته، حقق الفوز فى 10 مباريات وتعادل فى مباراة.

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مانشستر يونايتد

فى المقابل يعانى باريس سان جيرمان من تراجع فى المستوى، بعد حسمه لقب الدورى الفرنسى مبكرا، فى ظل ضعف المنافسة وابتعاده بفارق كبير عن أقرب منافسيه، الأمر الذى تسبب فى خسارة الفريق مباراتين فى آخر 6 مواجهات بجميع المسابقات.

3 – تألق خط وسط اليونايتد

يعد مركز خط الوسط، أكثر الخطوط التى تحسنت بشكل كبير فى مانشستر يونايتد منذ وصول المدرب سولشاير، بفضل تألق الثلاثى بول بوجبا، اندير هيريرا ونيمانيا ماتيتش، إذ نجح المدرب النرويجى فى منح الحرية للنجم الفرنسى بوجبا التى كان يطالب بها منذ وجود جوزيه مورينيو.

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بوجبا نجم مانشستر يونايتد

ويأتى تألق خط وسط اليونايتد ليضع صعوبات كبيرة على فريق باريس سان جيرمان، الذى يعانى من تراجع كبير فى مستوى خط وسطه، بعد تأخر عودة الإيطالي ماركو فيراتى، والتى لا تجعله جاهزا بنسبة 100 % لمواجهة الذهاب.

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