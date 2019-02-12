اونلاين | يلا شوت "بث مباشر" | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان عبر beIN SPORTS | يوتيوب Man United vs PSG مباشر

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يلا شوت "كورة لايف" | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان عبر beIN SPORTS | يوتيوب Man United vs PSG مباشر



قال المدرب الألماني توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، في تصريحات للصحفيين عشية المباراة "لا يمكنك استبدال لاعبين مهرة مثل نيمار الذي نفتقده بشدة والآن كافاني".

ونفى المدرب الألماني أنه سيلجأ إلى طريقه لعبه الهجومية نظرا لغياب كافاني ونيمار، وقال "لماذا نغير هويتنا؟ نحن باريس سان جيرمان، تعودنا على اللعب الهجومي وخلق الفرص".

يذكر أن مانشستر يونايتد تأهل لدور الستة عشر عن المجموعة التاسعة بعد أن حل ثانيا خلف يوفنتوس الايطالي، بينما تصدر باريس سان جيرمان المجموعة الثالثة التي تأهل عنها ثانيا ليفربول الانجليزي.

يستضيف فريق مانشستر يونايتد الانجليزي مساء الثلاثاء فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراة الذهاب بدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه المباراة أول اختبار للمدرب النرويجي اولي سولشاير الذي تولى تدريب يونايتد خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل في ديسمبر / كانون الثاني الماضي.

ولم يتعرض يونايتد لأي خسارة منذ تولى سولشاير تدريب الفريق إذ فاز في عشر مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

وسيعزز عبور عقبة باريس سان جيرمان حظوظ المدرب سولشاير في البقاء مع يونايتد بشكل دائم.

ويخوض الفريق الفرنسي المباراة في غياب اثنين من أبرز لاعبيه هما البرازيلي نيمار وهداف الفريق لاعب منتخب أوروغواي ادينسون كافاني بسبب الإصابة.

يلا شوت "كورة لايف" | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان عبر beIN SPORTS | يوتيوب Man United vs PSG مباشر

