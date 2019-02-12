اونلاين | بدأت .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس في دوري ابطال اوروبا 2019

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بدأت .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس في دوري ابطال اوروبا

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، المقرر إقامتها، اليوم، على ملعب "أولد ترافورد" في تمام الساعة 9:45 مساءً على قنوات "بي إن سبورت 1".

وصعد باريس سان جيرمان لدور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، بينما تأهل مانشستر يونايتد بعدما حل وصيفًا في المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط.

بث مباشر مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر وباريس سان جيرمان

سيحصل نهضة مانشستر يونايتد تحت قيادة أولي غونار سولسكاير ربما على أكبر اختبار له حتى الآن عندما يرحبون بباريس سان جيرمان إلى أولد ترافورد في دوري أبطال أوروبا في 16 سنة الماضية.

بدأت .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس في دوري ابطال اوروبا

واستمر شكل الشياطين الحمر بشكل جيد تحت النرويجية حيث هزموا فولهام 3-0 في نهاية الأسبوع ، متواصلين مسيرتهم غير المهزومة تحت قيادة مدرب مولدي السابق.

في حين أن مانشستر يونايتد مزدهر ، فإن خصومه يكافحون ، بفوزه 1-0 يوم السبت على بوردو لم يتحقق إلا من خلال ضربة إيدسون كافاني. بعد ذلك خفت أوروجواي من الجرحى ، مما أضاف قضية أخرى لقائمة توماس توشل.

بدأت .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس في دوري ابطال اوروبا

لعبة مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان

التاريخ الثلاثاء 12 فبراير

الساعة 8:00 مساءًا بتوقيت غرينتش / 3:00 مساءً بالتوقيت الشرقي

بث (الولايات المتحدة) fubo TV (تجربة مجانية لمدة 7 أيام)

بث مباشر مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر وباريس سان جيرمان

لاعبين لاعب مانشستر يونايتد

حراس المرمى دي جيا ، غرانت ، روميرو

المدافعون Lindelof ، Bailly ، جونز ، Smalling ، روخو ، يونغ ، Dalot ، شو

لاعبو خط الوسط بوغبا ، ماتا ، لينجارد ، أندرياس ، فريد ، هيريرا ، ماتيتش ، ماكتوميني ، غارنر

المهاجمين سانشيز ولوكاكو ومارتيال وراشفورد وتشونغ وغرينوود

يغيب أنطونيو فالنسيا وماتيو دارميان عن المضيفين ، الذين هم في القوة الكاملة لهذا اللقاء.

وبالتالي ، فإن اختيار فريق Ole Gunnar Solskjaer يجب أن يكون واضحًا نسبيًا ، حيث يبدأ كل من Paul Pogba و Anthony Martial بدايته.

سيغيب نامانجا ماتيتش عن مباراة الإياب إذا تم حجزه.

ممكن مانشستر يونايتد يبدأ الحادي عشر: دي جيا؛ يونغ ، ليندلوف ، جونز ، شو ؛ هيريرا ، ماتيك ، بوجبا ، لينجارد ، راشفورد ، مارسيال

موقف فريق PSG

حراس المرمى بوفون ، أريولا

المدافعون Kehrer و Thiago Silva و Kimpembe و Bernat وMarquinhos و Dani Alves و Kurzawa و Dagba و N'Soki

لاعبو الوسط فيرياتي ، دراكسلير ، دي ماريا ، باريديس ، نكونكو

إلى الأمام ماباب ، تشوبو موتينج ، ديابي

تلقى فريق باريس سان جيرمان ضربة قوية في نهاية الأسبوع عندما تأكد أن إدينسون كافاني سيغيب عن هذه المباراة بسبب مشكلة في الفخذ وقد لا يعود في الوقت المناسب للعودة للساق.

كان نيمار ، أغلى لاعب في العالم ، قد تم استبعاده بالفعل بسبب مشكلة في مشط القدم ، وهو أيضاً من المقرر أن يغيب عن اللقاء الثاني.

توماس ماونير غائب بعد إصابته بارتجاج في نهاية الأسبوع.

على الرغم من أن أدريان رابيوت عاد للتدريب مع الفريق ، إلا أنه لم يسافر