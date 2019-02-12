اونلاين | يوتيوب لايف بث حي on line بث مباشر| شاهد مباراة «مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان» في دوري ابطال اوروبا hd كورة اون لاي

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زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم متابعة حية لقمة جولة ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، والتي تجمع مانشستر يونايتد الإنجليزي مع ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، على ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر الإنجليزية.

ويشهد تشكيل باريس سان جيرمان مشاركة البرازيلي دانييل ألفيس في خط الهجوم، في ظل الأزمة التي عاني منها الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق الفرنسي، بغياب البرازيلي نيمار والأوروجواياني إدينون كافاني بسبب الإصابة.

تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أشلي يانج - إيريك باييه - فيكتور ليندلوف - لوك شو

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش - آندير هيريرا - بول بوجبا - جيسي لينجارد

خط الهجوم: أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد

تشكيل باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون

خط الدفاع: تيلو كيرير - تياجو سيلفا - بريسنيل كيمبيمبي - خوان بيرنات

خط الوسط: ماركو فيراتي - ماركينيوس - جوليان دراكسلر

خط الهجوم: داني ألفيس - أنخيل دي ماريا - كيليان مبابي