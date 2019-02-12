اونلاين | البث مباشر مانشستر يونايتد وسان جيرمان لايف hd بدون انقطاع | يلا شوت

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تعود عجلة بطولة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد مساء اليوم الثلاثاء حين يستضيف مانشستر يونايتد فريق باريس سان جيرمان بوقت يحل فيه فريق بورتو البرتغالي ضيفاً على روما الإيطالي

وستنطلق المباراتين عند الساعة الـ11 مساءً بحسب توقيت مكة المكرمة (الـ8 مساءً بتوقيت غرينتش) مع التذكير بأن ملعب أولد ترافورد سيستقبل قمة اليونايتد وسان جيرمان في حين سيلعب روما وبورتو بالملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية.

كما ستقوم قناة BEIN SPORTS HD1 بنقل مباراة مانشستر يونايتد وسان جيرمان أما مباراة روما وبورتو فسيتم نقلها مباشرة عبر قناة BEIN SPORTS HD2.

ونجح باريس سان جيرمان بالتأهل لهذا الدور بعد أن تصدر المجموعة التي ضمت لجانبه كل من ليفربول ونابولي والنجم الأحمر لكن القرعة فرضت عليه اختبار كبير آخر حين وضعته بمواجهة مانشستر يونايتد الذي حل وصيفاً بالمجموعة الثامنة التي ضمت لجانبه كل من يوفنتوس وفالنسيا ويونغ بويز.

ووفق نظام البطولة فإن الفريق الذي حل ثانياً يستضيف مباراة الذهاب على أن يقوم المتصدر باستقبال الإياب لإعطائه بعض الأفضلية علماً أن لقاء الإياب سيُجرى في السادس من شهر مارس المقبل.

وسيفتقد سان جيرمان لخدمات العديد من نجومه باللقاء أبرزهم البرازيلي نيمار والأوروغوياني إدينسون كافاني إضافة لعدم جاهزية مونييه مقابل استعادة الفريق لخدمات فيراتي أما مانشستر يونايتد فسيفتقد لكل من أنطونيو فالنسيا وماتيو دارميان في حين مازالت مشاركة روخو ولينديلوف غير أكيدة.