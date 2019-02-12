اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت لايف Yalla Shoot أونلاين دوري ابطال اوروبا

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يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر kora live، يحل نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد ضمن مباريات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، وسنخصص هذا المقال لمتابعة البث المباشر لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس على مدار ساعتين من الزمن فور بداية المباراة.

مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر yalla shoot، ينطلق توقيت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس في الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مصر، الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، حيث ينتظر مشاهدة ماتش مانشستر وباريس الملايين من عشاق كرة القدم والفريقين حول العالم وفي الوطن العربي تحديداً عبر قناة bein sport hd 1، حيث سيتولى التعليق على أحداث المباراة التونسي عصام الشوالي من أرضية ملعب اللقاء.

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وقبل مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان مساء الثلاثاء، نتعرف على أهم الغيابات عن صفوف الفريقين، حيث يفتقد النادي الباريسي لخدمات الثنائي نيمار وكافاني للإصابة، والمقرر أن يستمر غيابهما عن لقاء العودة في حديقة الأمراء.

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سنوفر لكم لينك مباشر مشاهدة مباراة اليونايتد وباريس وسيتم تحديث الرابط دائماً حال انقطاعه، لذا يلزم تحديث الصفحة أثناء بداية المباراة بإستمرار.

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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن حكم الساحة الذي سيدير مباراة مان يونايتد وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال، حيث سيكون الحكم هو الإيطالي دانييلي أورساتو.

تأكد غياب كلاً من ، ماركوس روخو وأنطونيو فالنسيا وماتيو دارميان عن صفوف مانشستر يونايتد اليوم، حيث لن يتواجدوا في قائمة الشياطين الحمر.

حذر بوجبا من زميله في المنتخب الفرنسي ولعب باريس سان جيرمان كليان مبابي، مؤكداً ان عمره 20 عاماً لكنه يلعب وكأنه 27 لاعب، فهو شاب بعقلية ناضجة.

لم يعلن أى من الفريقين عن التشكيلة حتي الآن، لكن من المتوقع ان يتم الإعلان عنها قبل نصف ساعة من بداية اللقاء.