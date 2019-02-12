رياضة | ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز شبيبة الساورة على فيتا كلوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز شبيبة الساورة على فيتا كلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر فريق فيتا كلوب الكونغولي أمام نظيره شبيبة الساورة الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب زيري حمار في الدقيقة 78 من زمن اللقاء.

وفي نفس المجموعة خسر الأهلي المصري أمام نظيره سيمبا التنزاني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية "دار السلام"، عصر اليوم الثلاثاء.

وإليكم ترتيب مجموعة الأهلي بعد إنتهاء مباريات الجولة الرابعة:

1- الأهلي .. 7 نقاط

2- سيمبا .. 6 نقاط

3- شبيبة الساورة .. 5 نقاط

4- فيتا كلوب .. 4 نقاط

وستقام مباريات الجولة الخامسة يوم 9 مارس المقبل، حيث يواجه الاهلي نظيره فيتا كلوب بالكونغو، بينما يستضيف شبيبة الساورة، فريق سيمبا التنزاني بالجزائر.