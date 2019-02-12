رياضة | مجموعة الأهلي.. شبيبة الساورة يهزم فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجموعة الأهلي.. شبيبة الساورة يهزم فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر فريق فيتا كلوب الكونغولي أمام نظيره شبيبة الساورة الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب زيري حمار في الدقيقة 78 من زمن اللقاء.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد شبيبة الساورة الجزائري إلي 5 نقاط ويحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة، بينما توقف رصيد فيتا كلوب عند 4 نقاط في المركز الرابع بالمجموعة.

ويتصدر ترتيب المجموعة الأهلي المصري برصيد 7 نقاط، بينما يحتل سيمبا التنزاني المركز الثاني برصيد 6 نقاط.